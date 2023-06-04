Bisikletiyle dünya turuna çıkan Alman Sivas'a ulaştı

Almanya'dan yaklaşık 3 ay önce bisikletle dünya turu yapmak için yola çıkan 57 yaşındaki Peter Richter Sivas'a geldi

PAYLAŞ
  • 04.06.2023 10:36
  • Güncelleme: 04.06.2023 10:36
  • 29
Bisikletiyle dünya turuna çıkan Alman Sivas'a ulaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Almanya’dan yaklaşık 3 ay önce bisikletle dünya turu yapmak için yola çıkan 57 yaşındaki Peter Richter Sivas’a geldi

Almanya’nın Nürnberg şehrinden yaklaşık 3 ay önce bisikletiyle dünya turu yapmak için ayrılan 57 yaşındaki Peter Richter, Sivas’a geldi. 3 aylık süre zarfında 4 bin 200 kilometre mesafe kat eden Richter, arazi yapısından kaynaklı olarak Sivas’ta zorlandığını ifade etti.

“Üç ayda yaklaşık 4 bin 200 kilometre yol yaptım”

Konya, Nevşehir ve Kayseri’den sonra Sivas’a gelen Peter Richter, Sivas’a geldi. 3 aylık süre zarfında birçok ülkeyi gördüğünü ifade eden Richter, “Bugün Kangal’dan geldim, Elazığ’a gidiyorum, sonra Van ve Gürcistan’a gideceğim. Üç ayda yaklaşık 4 bin 200 kilometre yol yaptım. Yolculuğum 2 yıl sürecek. Henüz dünyayı görmedim amacım bisikletim ile dünyayı görmek” dedi.

“Amacım dünyayı görmek”

Sivas’ın Kangal ilçesinde konakladığını ifade eden Peter Richter, "Sivas güzel ama çok dağlık. Bisikletimde çok fazla eşyam var. Ama kışa hazırlanmam lazım, kışın Hindistan’da olacağım. Amacım dünyayı görmek, insanlarla konuşmak, tanışmak, ufkumu genişletmek” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın her bir noktasında çalışmamız var'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın her bir noktasında çalışmamız var'

Talas'ta Kentsel Dönüşüm Sürüyor

Talas'ta Kentsel Dönüşüm Sürüyor

Çelik kapı fabrikasında korkutan yangın

Çelik kapı fabrikasında korkutan yangın

Yalçın'dan Bakan Özhaseki'ye tebrik

Yalçın'dan Bakan Özhaseki'ye tebrik

Çağdaş Atan: 'Gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık'

Çağdaş Atan: 'Gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık'

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Transfer tahtasını açmak için çalışmalarımız sürüyor

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Transfer tahtasını açmak için çalışmalarımız sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Felahiye kaymakamlığı da yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Felahiye kaymakamlığı da yaptı

DAHA FAZLA
70 yaşındaki kadın kayboldu: arama çalışması sürüyor

70 yaşındaki kadın kayboldu: arama çalışması sürüyor

Sabah uyanan besici hayatının şokunu yaşadı: Kurtlar 170 küçükbaş hayvanı telef etti

Sabah uyanan besici hayatının şokunu yaşadı: Kurtlar 170 küçükbaş hayvanı telef etti

Kayseri'de LGS heyecanı

Kayseri'de LGS heyecanı

Başkan Yalçın: 'Açıklanan Kabine Türk Sanayicisine Heyecan Vermiştir'

Başkan Yalçın: 'Açıklanan Kabine Türk Sanayicisine Heyecan Vermiştir'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Her alanda gençlerimiz ve evlatlarımızın yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Her alanda gençlerimiz ve evlatlarımızın yanındayız'