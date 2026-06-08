Bisikletli çocuk 4 metrelik su kanalına düştü

Kocasinan ilçesinde su kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtarıldı.

Bisikletli çocuk 4 metrelik su kanalına düştü

Olay saat 19.00 sırlarında Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre su kanalının yakınında bisiklet süren Y.A. 4 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri su kanalına inerek yaralanan Y.A.’yı sedye ile çok kardı. Kanaldan çıkarılan Y.A., ambulansla  Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Haber Merkezi

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