Bisiklette Şampiyon Kayseri

Türkiye Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası'nda Kayseri, kızlarda 5. kez üst üste şampiyon oldu.

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  • 08.06.2023 09:36
  • Güncelleme: 08.06.2023 10:11
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Bisiklette Şampiyon Kayseri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası’nda Kayseri, kızlarda 5. kez üst üste şampiyon oldu.

Çanakkale’de 5-6-7 Haziran’da yapılan Türkiye Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası’na 52 ilden sporcu katıldı. 48 okul ve 130 sporcunun katıldığı Yıldız Kızlar’da Kayseri üst üste 5. kez şampiyon oldu. 52 okul ve 155 sporcunun katıldığı Yıldız Erkeklerde ise Kayseri ekibi ikinci oldu.

Kayseri Bisiklet, Motosiklet Tamircileri Odası Başkanvekili Mehmet Lüzumlar; dereceye giren sporcuları tebrik ederken Gençlik ve spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya destekleri için teşekkürlerini iletti.

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İHA

Kayseri Gündem
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