Bit Pazarı'nda Sıkı Denetim

Daha önceki denetimlerinde toplum sağlığını tehdit eden ve mevzuata uygun olmayan şekilde satılan gıda maddelerine el koyarak işlem başlatan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, son gerçekleştirdiği gıda ve hijyen denetimlerinde ise söz konusu uygun olmayan gıda maddelerine rastlamadı.

Kentte huzurlu, düzenli ve güvenli bir şekilde ticari hayatın sürmesi noktasında denetim ve kontrol görevini yapan Büyükşehir Zabıtası, kent içerisindeki dükkânlar ve ticarethaneler ile sokak ve caddelerdeki düzeni sağlayan faaliyetlerinin yanı sıra pazar yerlerindeki denetimlerini de aralıksız gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda bit pazarını da dikkatle ve kararlıkla denetleyen Büyükşehir Zabıta ekipleri, beraberindeki Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte toplum sağlığına yönelik bit pazarındaki gıda ve hijyen denetimlerini yaptı.

Bit Pazarında Bozulmuş Gıda Maddesine Rastlanmadı

Bit pazarındaki denetimlerde zabıta ekipleri, açıkta satılan gıdalar, etiketsiz ve son kullanım tarihi geçmiş halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına yönelik incelemelerde bulunarak tutanak tuttu. Söz konusu denetimlerde eksik görülen hususlar giderilirken, bozulmuş herhangi bir gıda maddesine rastlanmadığı da kayıtlara geçirildi.