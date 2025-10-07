'Bitcoin akla yatkın bir yatırım aracı değil'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, sanal para birimi Bitcoin ve altcoinler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ekonomist Uzunoğlu, Bitcoin'in hayali bir yatırım olduğunu ifade ederek; "Bitcoin başta olmak üzere diğer altcoinlere baktığınızda genellikle kumar havasının, çok kaba konuşacağım ama, teneffüs edildiğini rahatlıkla hissedebilirsiniz. Yani buradaki akış, yukarı veya aşağı doğru akış, akıl ve mantık çizgisinin çok ötesinde. Yalnızca 'ne kazanırım', 'ne kadar en kısa sürede para kazanırım' merakında olanların, adrenalini yüksek olanların ve kumara çok meraklı olanların ben bu hususta uzmanlaştıklarını düşünüyorum. Gerçekten birçok insan bu dalda para kaybederken belirli oranda, sınırlı insan dünyada çok büyük paralar kazanıyor. Dolayısıyla ben bu platformlara para yatıracak insanların kayıplarının yalnız bir boyutu değil, birçok boyuttan olabileceğini düşünüyorum. Öncelikle, geçtiğimiz yıldan beri yaşıyoruz, bu işlerde aracılık yapan aracı kurumların birçoğu yatırımcılarını dolandırıyor ve hesaplarını boş hesap yapıyor aslında. En sonunda batıyor ve bu insanların da paraları batıyor. Bir diğer açıdan, biz daha çok ekonomide trene bindirme deriz veya vagona bindirme deriz, şu tarihten sonra bu fiyatlarla Bitcoin veya altcoin alacak insanların trene binip binmediklerini çok iyi gözlemlemelerini ben, vagona atlayıp atlamadıklarını irdelemelerini istiyorum. Yani bu fiyatlara mal almak, zarar etmeye de baştan gönüllü olmak gibi duygu oluşturuyor bende. Bitcoin veya benzerleri çok akla ve mantığa yatkın bir yatırım aracı değil. Çünkü bunun tabanında muhatap olabilecekleri bir ülke, bir şirket veya bir fert yok. Dolayısıyla tamamen hayali bir yatırım, kağıt üzerinde yatırım. Ben macera meraklılarının, parası çok olanların hala bu platformda yatırım yapmalarını öneriyorum ama özellikle dar gelirli ve normal insanların bu platformlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.