Bitpazarına sıkı denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaş sağlığını ve kamu düzenini korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 11 Mayıs 2025 Pazar günü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde bitpazarında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi.

Denetime, Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü personeli de katıldı. Ekipler, bitpazarında satışa sunulan ürünleri kontrol etti. Ayrıca gıda güvenliği ve genel düzenlemelere ilişkin kapsamlı incelemeler yapıldı.