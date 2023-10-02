Biyogaz Tesisi'nden 6 bin 421 hanenin ihtiyacını karşılayacak enerji

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yenilenebilir ve çevreci enerji üretiminin hedeflendiği ve hafta sonu açılışı yapılan, alanında Türkiye’de üçüncü büyük tesis olan kurulu gücü 4,5 megavatlık Kayseri Biyogaz Tesisi’nde 6 bin 421 hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir ve çevreci enerji üretimini hedeflediği projelerini bir bir hayata geçirirken, bir yandan tasarruf sağlıyor diğer taraftan ise doğayı koruyor. Bu çerçevede, hafta sonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri protokolü tarafından 4,5 megavat kurulu gücündeki Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi’nin açılışı resmi törenle gerçekleştirildi.

Türkiye’de üçüncü büyük tesis

Alanında Türkiye’de üçüncü büyük tesis olan Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi’nde hayvansal atıklardan elde edilen biyogazdan yıllık ortalama 20 milyon kilovat elektrik üretilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yap işlet-devret modeli ile Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri’nde hayvansal atıkları dönüştürerek, biyogazdan günde 4,5 megavat elektrik üretilirken, bu sayede 6 bin 421 hanenin elektriği karşılanacak. Tesiste Büyükbaş katı ve sıvı hayvan gübresi, kanatlı hayvan gübresi, şeker pancarı, mısır silajı, bitkisel atıklar ve benzeri gibi tonlarca organik atığın işlenerek günlük 36 bin metreküp gaz, 117 metreküp katı fermente gübre, 67 metreküp sıvı fermente gübre üretimi gerçekleştiriliyor.

Günlük enerji 67 mwh

Kayseri Biyogaz Tesisi’ndeki katı gübre depolama alanı, katı ön çöktürme havuzları, 2 adet besleme havuzu, 2 adet hidroliz tankı, 6 adet reaktör, 3 adet 1,5 mwh üretim gücünde motor, 2 adet sıvı fermene gübre depolamak için lagün, 1 adet beton sepere edilmiş gübre depolama sahasında günlük olarak toplam 67 mwh düzeyinde elektrik enerjisi üretimi yapılıyor.