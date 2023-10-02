Biyogaz Tesisi'nden 6 bin 421 hanenin ihtiyacını karşılayacak enerji

Kayseri’de 4,5 megavat kurulu gücündeki Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi’nin açılışı hafta sonu resmi törenle gerçekleştirilmişti. Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi’nde hayvansal atıklardan elde edilen biyogazdan yıllık ortalama 20 milyon kilovat elektrik üretilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yap işlet-devret modeli ile Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri’nde hayvansal atıkları dönüştürerek, biyogazdan günde 4,5 megavat elektrik üretilirken, bu sayede 6 bin 421 hanenin elektriği karşılanacak.

Büyükbaş katı ve sıvı hayvan gübresi, kanatlı hayvan gübresi, şeker pancarı, mısır silajı, bitkisel atıklar ve benzeri gibi tonlarca organik atığın işlenerek günlük 36 bin metreküp gaz, 117 metreküp katı fermente gübre, 67 metreküp sıvı fermente gübre üretimi gerçekleştiriliyor.

GÜNLÜK ENERJİ 67 MWH

Kayseri Biyogaz Tesisi’ndeki katı gübre depolama alanı, katı ön çöktürme havuzları, 2 adet besleme havuzu, 2 adet hidroliz tankı, 6 adet reaktör, 3 adet 1,5 mwh üretim gücünde motor, 2 adet sıvı fermene gübre depolamak için lagün, 1 adet beton sepere edilmiş gübre depolama sahasında günlük olarak toplam 67 mwh düzeyinde elektrik enerjisi üretimi yapılıyor.