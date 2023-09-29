Biyokaçakçılık ve Tabiat Turizmi Eğitimleri Yapıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine 'Tabiatı Koruma, Biyoçeşitliliğin Önemi ve Biyokaçakçılık' eğitimi verildi.

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  • 29.09.2023 09:56
  • Güncelleme: 29.09.2023 11:19
Biyokaçakçılık ve Tabiat Turizmi Eğitimleri Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine ’Tabiatı Koruma, Biyoçeşitliliğin Önemi ve Biyokaçakçılık’ eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Stratejik Planında yer alan hedefleri istikametinde ve ’Tabiat Turizmi’ çerçevesinde her yıl ülke genelindeki okullarda; İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde ortaokul öğrencilerine ’Tabiatı Koruma, Biyoçeşitliliğin Önemi ve Biyokaçakçılık’ konularında eğitim veriliyor. Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar personellerince ortaokul öğrencilerine yönelik olarak; biyokaçakçılığın tanımı ve türleri, doğa turizminin önemi ve nasıl yapılacağı, yasal mevzuatlar, uluslararası sözleşmeler ve ilgili kurumlar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca tabiat turizminin hem doğal kaynakların korunmasına hem de yerel kalkınma ve ülke ekonomisine faydaları da örneklerle açıklandı.

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İHA

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