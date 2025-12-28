  • Haberler
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün İleri Biyolojik Atıksu Arıtma çamurunun tarımsal verimlilik üzerinde etkisini konu alan akademik bir araştırma yapıldı.

Biyolojik Atıksu Çamurunun Tarımda Kullanımı Araştırılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akademik çevrelerin araştırmalarına kapı aralayarak bilimsel çalışmalara destek sağlamayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘okuyan ve okutan şehir’ vizyonu doğrultusunda, eğitim öğretime katkı sağlarken, aynı zamanda akademik çalışmalara da imkân tanıyor.

Bu kapsamda, hizmet verdiği tesislerin kapılarını araştırmacılar, akademisyenler ve öğrencilere açan Büyükşehir Belediyesi, son olarak bir yüksek lisans tez çalışması için Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’nden atık su arıtma çamurundan örnek alınmasına imkân tanıdı.

Atık Su Arıtma Çamurunun Bitkiler Üzerindeki Etkileri Araştırıldı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Mustafa Kutay Karadayı’nın kaleme aldığı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sönmez’in danışmanlığını yaptığı ‘Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi’ başlıklı tez çalışmasında, atık su arıtma çamurunun bazı bitkiler üzerindeki etkileri araştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden Yükseköğrenim Destekleri

Büyükşehir Belediyesi, akademik çalışma için üniversite öğrencisi Karadayı’nın Kayseri’de bulunan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’nden (Develi, Yahyalı, Bünyan ve Tomarza) arıtma çamurları edinmesine imkân sağladı. Bu destekle, hem yükseköğrenim öğrencisine hem de akademi dünyasına katkı sunulmuş oldu.

