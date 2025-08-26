Bizans Komutanı Romen Diyojen'in Kayserili Olduğunu Biliyor Musunuz?

Osman Gerçek'in konuyu anlattığı makalesine göre, Evdokia’nın naipliği altında geçen bu kaotik dönemde, Kayserili General Romanos Diogenes, imparatoriçeyle evlenerek Bizans tahtına oturdu. Ancak, Bizans’ın zayıflayan mali ve askeri yapısını düzeltme çabaları, Selçuklu güçleriyle olan çatışmaların önüne geçemedi. Romen Diyojen, Anadolu’daki Türk etkisini kırmak amacıyla büyük bir ordu kurdu. Bu ordu, Kayseri ve çevresinden topladığı askerlerin yanı sıra, çeşitli Türk boylarından ve diğer milletlerden oluşuyordu.

Romen Diyojen’in hedefi, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde Türk varlığını yok etmekti. Selçuklu Emiri Afşin Bey, Anadolu’da cihad ruhuyla fetihlere devam ederken, Romen Diyojen zaman zaman çaresiz kalıyordu. Bu nedenle, ordusunu üç bölüme ayırarak savunma hattı oluşturma çabalarına girişti.

1071 yılına gelindiğinde, Romen Diyojen büyük bir ordu hazırlığına başladı ve İstanbul’dan hareket eden bu ordu, Selçuklu Başkenti Rey’e yöneldi. Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu Ordusu ise, içindeki Türk unsurların desteğiyle moral bulmuştu.

26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt Ovası’nda gerçekleşen meydan muharebesinde, Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusu ağır bir yenilgi aldı. Savaş sonrası esir düşen Romen Diyojen, Sultan Alparslan tarafından misafir gibi ağırlandı ve fidye karşılığında serbest bırakıldı. İstanbul’a döndüğünde, Bizans Senatosu tarafından VII. Mikail Dukas imparator ilan edilmişti.

Romen Diyojen, yeniden Bizans tahtını ele geçirmek için girişimlerde bulunsa da, Tokat ve Tarsus’ta imparatorluk ordusuna yenildi. Hayatının bağışlanması şartıyla teslim olduğu imparatorluk ordusu, onu gözaltına alarak Kütahya’da hapse attı. Romen Diyojen, sürgün edildiği Kınalıada’da 1072 yılında hayatını kaybetti.

Malazgirt Zaferi, Anadolu’yu Selçuklular için yeni bir yurt haline getirirken, Sultan Alparslan da birkaç ay sonra bir suikast sonucu vefat etti. Osman Gerçek’in derinlemesine araştırmaları, bu dönemin karmaşık dinamiklerini ve Anadolu’nun tarihi seyrini aydınlatmaya devam ediyor.