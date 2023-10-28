Boa Morte ilk golünü attı

Kayserispor'un Portekizli kanat oyuncusu Aylton Filipe Boa Morte, Atakaş Hatayspor maçında attığı golle sarı kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

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  • 28.10.2023 09:03
  • Güncelleme: 28.10.2023 09:25
Boa Morte ilk golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un Portekizli kanat oyuncusu Aylton Filipe Boa Morte, Atakaş Hatayspor maçında attığı golle sarı kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor konuk olduğunu Atakaş Hatayspor’u 2-1 mağlup ederken, Portekizli futbolcu Aylton Filipe Boa Morte de rakip fileleri havalandırdı. Hatayspor maçının 33.dakikasında Burak Bekaroğlu’nun kendi kalesine attığı golün içerisinde yer alan Boa Morte karşılaşanın 47.dakikasında Carlos Mane’nin asistinde topu kafa ile ağlara göndererek skoru 2-0’a getirdi. 30 yaşındaki futbolcu böylece sarı kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Maça 11’de başlayan Portekizli kanat oyuncusu 79. dakika sahada kaldı ve yerini Anthony Uzodimma’ya bıraktı. Boa Morte attığı gol sonrası takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

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İHA

Kayseri Gündem
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