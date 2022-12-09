Böcek müzesinde 4 bin böcek türü sergileniyor

Türkiye’deki biyolojik çeşitliliği koruyabilmek ve böcek varlığını ortaya çıkarabilmek amacıyla Yozgat’ta kurulan Entomoloji (Böcek Bilim) Müzesi, içerisinde barındırdığı 4 bine yakın türle bilimsel çalışma ve araştırma yapan akademisyenlere önemli bir kaynak oluşturuyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde Türkiye’nin birçok ilinden toplanan 4 bin türe yakın böcekle oluşturulan Entomoloji (Böcek Bilim) Müzesi’ne her geçen gün yeni türler kazandırılıyor. Türkiye’deki böcek çeşitliliğini ortaya çıkarmak için 2013 yılında üniversite bünyesinde kurulan müzede Türkiye’nin çeşitli yerlerinden getirilen yaklaşık 4 bin tür böcek sergileniyor. Öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından toplanan binlerce tür böcek, önce entomoloji laboratuvarında incelenip sınıflandırıldıktan sonra müzedeki korumalı raflarda yerini alıyor. İçerisinde ilginç türlerin de yer aldığı böcekler, hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin araştırmalarına ışık tutuyor. Müzede Türkiye’nin her bölgesinden böcek türü yer alıyor.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, böcek müzesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hem eğitim hem araştırma maksatlı böceklerin tanınması ve bu böcekler avcı mı, zararlı böcekler mi bunların morfolojik ve fizyolojik olarak tespiti ve öğrencilere tanıtılması, özellikleri, doğadaki faaliyetleri ve böcekler hakkında öğrencilere bilgi veriliyor. Burada öğrencilerimiz mikroskopla en ince detayına kadar böcekleri inceliyorlar. Familya, tür, ırk ve çeşitleri var. Kanatlı olanlardan kelebek, çekirge, süne, sivrisinek çeşitleri gibi tür ve çeşitlerimiz bulunuyor” dedi.

“Farklı tür böcekleri müzemizde barındırıyoruz”

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayıhan ise, “Üniversitemiz Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan böcek müzemizdeyiz. Böcek müzemizde binin üzerinde farklı tür söz konusu ve farklı bölgelerden toplanmış familya ve takımlara ait türleri burada barındırıyoruz. Öğrencilerimize bilimsel açıdan bunları göstermeye çalışıyoruz. Farklı familyaların özelliklerini ayrıntılı bir şekilde öğrencilerimize aktarıyoruz. Farklı üniversitelerden böcek türlerini burada karşılaştırma imkanımız var. Ona göre türleri belirleyip, üniversitemizin potansiyelini belirliyor hem de diğer araştırmacıların araştırmalarını değerlendirmiş oluyoruz. Türkiye’nin genelinden toplamış örneklerimiz var” şeklinde konuştu.

Ziraat Fakültesi öğrencilerinden Elif İnkaya, “Fakültemizdeki böcek müzesinden türleri derslerimizle ilgili görüyor, bakıyor ve inceliyoruz. Binlerce çeşit böcek türü var. Hepsini görebiliyor ve inceliyoruz. Bize yön veriyor ve eğitimimize yardımcı oluyor” ifadelerine yer verdi.