Boğazına kuru fasulye kaçan bebek tedavi altına alındı
Nevşehir'de boğazına kuru fasulye kaçan bebek tedavi altına alındı.
- 03.10.2023 20:58
- Güncelleme: 03.10.2023 20:58
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Nevşehir’de boğazına kuru fasulye kaçan bebek tedavi altına alındı.
Olay, merkeze bağlı Çiftlik köyünde meydana geldi. Annesinin yemek yaptığı sırada 1,5 yaşındaki Fatih P. Ö. eline aldığı kuru fasulye ile oynarken boğazına kaçırdı.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk buradaki ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
İHA
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