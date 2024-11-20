Boğazına şeker kaçan genci kurtaran vale o anları anlattı

Kayseri’de, boğazına şeker kaçan ve nefessiz kalan genci yaptığı Heimlich manevrası ile kurtaran vale personeli, "Yaptığımız müdahale görünüşte basit gibi olsa da gerçekten hayat kurtarıyor. O yüzden ilk yardım gerçekten çok önemli" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde sokakta arkadaşlarıyla yürüyen bir gencin boğazına şeker kaçtı. Bir süre sonra nefessiz kalan gence ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Durumu fark eden, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’de vale personeli olarak görev yapan Emre Aysel, gencin yanına gitti. Nefessiz kalan gence Heimlich manevrası yapan Aysel, nefes borusunda kalan şekeri çıkarttı.

"İlk yardım çok önemli"

Olayı anlatan Aysel, "3 tane genç arkadaştan biri öksürüyordu ve bölgenin girişine yaklaştılar. Önce dikkat etmedim ama sonra boğazına bir şey kaçtığını fark ettim. arkadaşları uğraşıyordu ama sonrasında çaresizliğini hissedince hemen müdahale etmek istedim. Yanlış bir şey yapmamak için önce bilincinin açık olup olmadığını kontrol ettim. Vatandaş kendindeydi. Heimlich manevrasını şirketimizin verdiği ilk yardım eğitimlerinden biliyorum. Onu uyguladım. Vatandaşın soluk borusundaki şeker çıktı ve rahatladı. Burada su ikram ettik. Sonrasında çok teşekkür ettiler ve sarıldılar. Çok duygusallaştım. Yaptığımız müdahale görünüşte basit gibi olsa da gerçekten hayat kurtarıyor. O yüzden ilk yardım gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı.