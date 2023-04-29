Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
- 29.04.2023 23:35
- Güncelleme: 30.04.2023 10:34
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Talas ilçesinde boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda H.B. (38) adlı kadın, boğazından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralanan H.B., evde bulunan B.U. tarafından Kayseri Devlet Hastanesi’ne getirildi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri B.U.’yu ifadesini almak üzere emniyete götürürken, ağır yaralanan H.B. ise ambulansla Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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