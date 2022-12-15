Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan sanıkların yargılanmasına başlandı

Kayseri'de bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra evini yaktıkları iddiası üzerine yakalanan 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

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  • 15.12.2022 13:14
  • Güncelleme: 15.12.2022 13:42
Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan sanıkların yargılanmasına başlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra evini yaktıkları iddiası üzerine yakalanan 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan H.H, H.E yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan H.E. mahkemede verdiği savunmasında, "O akşam ben işten çıkıp eve geldim. Daha sonra arkadaşı H.E.’nin kendisini arayarak eski emniyetin oraya gelmemi söyledi. Daha sonra buluştuk, bir arkadaşına gideceğimizi söyledi. Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanın 2’nci katında bir eve gittik. Ben Maktul Y.A.B.’yi ilk defa gördüm. Sonra eve girdik, bu ikisi zaten tanışıyorlarmış. Sonra ikisi mutfağa gittiler, çay getirdiler. Herhalde çayıma bir şey kattılar, ben sızmışım. Sonra uyandığımda odada Y.A.B.’nin öldürülmüş olduğunu gördüm. Benim cinayetle hiçbir ilgim yoktur” dedi. Sanık H.H. ise savunmasında cinayeti kendisinin işlemediğini, suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti; eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay.

Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanın 2’nci katında 1 Nisan tarihinde meydana gelen olayda 3 katlı binada çıkan yangında yabancı uyruklu Y.A.B’nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Y.A.B’nin yapılan otopsisinde bedeninde bıçak kesiklerine rastlanması üzerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 650 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi ve araştırmalar sonucunda H.E. ve H.H. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı

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İHA

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