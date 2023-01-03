Boğazköprü'de deprem
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesi'nde 2,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
- 03.01.2023 19:41
- Güncelleme: 03.01.2023 19:41
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesi'nde saat 18:59 sıralarında 2,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. AFAD kayıtlarına göre deprem, yerin 4,94 kilometre altında oluştu. Derinliğin yüksek ve şiddetinin düşük olması nedeniyle sarsıntı fazla hissedilmedi.
Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
1ha
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