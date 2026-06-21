Boğazköprü'de meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
Kocasinan ilçesi Boğazköprü'de kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak yan yattı, kazada 4 kişi yaralandı.
Boğazköprü’de meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
Kocasinan ilçesi Boğazköprü’de kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak yan yattı, kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 19.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Boğazköprü Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı Boğazköprü’de meydana geldi. M.Ö.’nün kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında bekleyen U.Ş. idaresindeki araca, H.D. yönetimindeki ve İ.F.Ş.’nin kullandığı otomobiller ile T.D.’nin sürdüğü hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Ö.’nün kullandığı otomobil yan yatarken kazaya karışan diğer 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan F.Ş., K.Ş., S.D. ve E.D. ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.