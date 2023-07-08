Boğulmamak için kımıldamayın

Cankurtaran Ömer İsa Eseoğlu, boğulma tehlikesi geçiren insanların kendilerini kasmadan serbest bırakması halinde suyun üzerinde kalacaklarını ve suya doğru çekilmeyeceklerini söyledi.

PAYLAŞ
  • 08.07.2023 11:09
  • Güncelleme: 08.07.2023 11:23
  • 51
Boğulmamak için kımıldamayın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cankurtaran Ömer İsa Eseoğlu, boğulma tehlikesi geçiren insanların kendilerini kasmadan serbest bırakması halinde suyun üzerinde kalacaklarını ve suya doğru çekilmeyeceklerini söyledi.

Havaların ısınmasıyla beraber pikniğe giden vatandaşlar, serinlemek için baraj ve göletlere girmeye başladı. Yüzme bilmeyenler ise girdikleri suda ya boğulup hayatını kaybediyor yada boğulma tehlikesi yaşıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde cankurtaran olarak görev yapan Ömer İsa Eseoğlu, vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, “Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlarımız barajların ve göllerin olduğu yerlere pikniğe gidiyor. Burada vatandaşlarımıza önemli uyarılarda bulunmak istiyoruz. Derinliğini bilmediğimiz, dışarıdan sığ gözüken barajlara ve göletlere girmemeleri gerekir. Buralardaki türbülans akıntı insanları aşağı doğru çektiği için boğulma tehlikesi geçirebilirler. Önlemlerini almalarını istiyoruz. Can bu kadar ucuz olmamalı. Biz bu haberleri gördüğümüz zaman çok üzülüyoruz” dedi.

Boğulma tehlikesi geçiren insanların kendilerini kasmadan serbest bırakması halinde suyun üzerinde kalacaklarını söyleyen Eseoğlu, “İnsan vücudundaki kas yapısı insanlar kendilerini kastıklarını zaman bir ağırlık kütlesi olarak çekme yapıyor. Burada kendilerini serbest bırakıp suyun üzerine sırtüstü yattıkları zaman hiçbir şekilde suya doğru çekilmezler. Panik esnasında kas ağırlık yaptığı için tabana doğru inme durumları çok yüksek. Kendilerini serbest bırakıp yatsalar zaten kurtulacaklar. Özellikle barajlarda türbülans akıntı olduğu için boğulma tehlikesi geçiren insanlar panik yaptıkları zaman su onları aşağı doğru çekiyor. Buna karşı koymaları çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kültepe'de açığa çıkartılanların eşi benzeri yok

Kültepe'de açığa çıkartılanların eşi benzeri yok

Kayserispor, locaları satışa çıkartıyor

Kayserispor, locaları satışa çıkartıyor

Olivier Kemen kampa 11 Temmuz'da katılacak

Olivier Kemen kampa 11 Temmuz'da katılacak

Kayserispor'un yeni doktoru belli oldu

Kayserispor'un yeni doktoru belli oldu

Kayserispor'da kaleci antrenörü değişti

Kayserispor'da kaleci antrenörü değişti

Melikgazi her mahallede 7 gün ilaçlama yapıyor

Melikgazi her mahallede 7 gün ilaçlama yapıyor

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

3
Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

4
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

5
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

6
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da takım sezonu açtı, yönetim sessiz

Kayserispor’da takım sezonu açtı, yönetim sessiz

Kazadan sonra çıkan kavgada bir şoför bıçaklandı

Kazadan sonra çıkan kavgada bir şoför bıçaklandı

DAHA FAZLA
Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları nefes kesti

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları nefes kesti

Kayserispor'da transfer tahtasının açılması bekleniyor

Kayserispor'da transfer tahtasının açılması bekleniyor

Pompalı tüfekle otomobillere ateş edip kaçtılar

Pompalı tüfekle otomobillere ateş edip kaçtılar

CHP Eski İl Başkanı Özkan, 'Adalet şarkıları söyleyeceğimize, adaleti keşke kendi içimizde uygulayabilseydik'

CHP Eski İl Başkanı Özkan, “Adalet şarkıları söyleyeceğimize, adaleti keşke kendi içimizde uygulayabilseydik”

Hava 38 Bayramda 7 Hasta İçin Havalandı

Hava 38 Bayramda 7 Hasta İçin Havalandı