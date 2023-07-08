Boğulmamak için kımıldamayın

Cankurtaran Ömer İsa Eseoğlu, boğulma tehlikesi geçiren insanların kendilerini kasmadan serbest bırakması halinde suyun üzerinde kalacaklarını ve suya doğru çekilmeyeceklerini söyledi.

Havaların ısınmasıyla beraber pikniğe giden vatandaşlar, serinlemek için baraj ve göletlere girmeye başladı. Yüzme bilmeyenler ise girdikleri suda ya boğulup hayatını kaybediyor yada boğulma tehlikesi yaşıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde cankurtaran olarak görev yapan Ömer İsa Eseoğlu, vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, “Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlarımız barajların ve göllerin olduğu yerlere pikniğe gidiyor. Burada vatandaşlarımıza önemli uyarılarda bulunmak istiyoruz. Derinliğini bilmediğimiz, dışarıdan sığ gözüken barajlara ve göletlere girmemeleri gerekir. Buralardaki türbülans akıntı insanları aşağı doğru çektiği için boğulma tehlikesi geçirebilirler. Önlemlerini almalarını istiyoruz. Can bu kadar ucuz olmamalı. Biz bu haberleri gördüğümüz zaman çok üzülüyoruz” dedi.

Boğulma tehlikesi geçiren insanların kendilerini kasmadan serbest bırakması halinde suyun üzerinde kalacaklarını söyleyen Eseoğlu, “İnsan vücudundaki kas yapısı insanlar kendilerini kastıklarını zaman bir ağırlık kütlesi olarak çekme yapıyor. Burada kendilerini serbest bırakıp suyun üzerine sırtüstü yattıkları zaman hiçbir şekilde suya doğru çekilmezler. Panik esnasında kas ağırlık yaptığı için tabana doğru inme durumları çok yüksek. Kendilerini serbest bırakıp yatsalar zaten kurtulacaklar. Özellikle barajlarda türbülans akıntı olduğu için boğulma tehlikesi geçiren insanlar panik yaptıkları zaman su onları aşağı doğru çekiyor. Buna karşı koymaları çok önemlidir” ifadelerini kullandı.