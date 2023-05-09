Böhürler: 'Anadolu'da kadın belediye başkanının olmasını çok arzu ediyorum'

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, Kayseri’de oluşturulan listeyi Cumhurbaşkanının takdir ettiğini söyleyerek, ”Anadolu’da kadın belediye başkanının olmasını baştan beri çok arzu ediyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, yaklaşan seçimleri, Kayseri’ye yapılan ve yapılacak olan yatırımlarda ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kendisinin AK Parti’nin kuruluş aşamasından bu yana siyasette olduğunu ama başörtülü olduğu için 2014 yılına kadar vekillik yapamadığını kaydeden Böhürler, “2014’te başörtülü milletvekili olmak mümkün oldu. İlk kuruluştan itibaren Anayasa Mahkemesi 2 kere benim siyasi yasaklı olmamı istedi. Başötülü kurucu olunmaz diye. Bir kez televizyonda “başörtülü hakim olabilir” dediğim için yine kapatma davası konu oldum. Bunların içerisinden geçtiğim için kendimizi geri planda tuttuk. Milletvekili tespit eden komisyonlarda çalıştım. Şimdiye kadar kaç seçim geçirdiğimi hatırlamıyorum. Milletvekili adayları, belediye başkanlarının seçildiği çok komisyonlarda çalıştım. 2011’de siyasete kısa ara verdim ve 2014’te başörtülü milletvekili oldu. Bu dönem Cumhurbaşkanımızın isteğiyle siyasete bir başka yerden başladık. Devam eden siyasi hayatımı vekil olarak parlamentoda sürdürmede devam etti” ifadelerini kullandı.

“Adayları Cumhurbaşkanımız takdir etti”

AK Parti’nin Kayseri’de oluşturduğu vekil listesine değinen Böhürler, “Başlangıçtan itibaren bu konuda bir sistematiğimiz var. illerde bir temayül yoklaması yapıyoruz. Bu da bizim için bir referans kaynağı. Adayların kendi mülakatları var. Her zaman mülakatımız oluyor. Adayları yüz yüze tanımak istiyoruz. Herkes kendi notunu ve kanaatini bildiriyor. Baştan itibaren nitelikli adayı önemsiyorduk. Verdiğimiz kararlarda hata ettiğimiz zamanlarda oluyor. Yerel daha farklı işler ve talepler istiyor. Yerelden başlıyoruz. Mesela Trabzon’da seçiyorsak oranın kültürüne uyumuna bakıyoruz. Belediye başkanlarında da şehre katacağı vizyona bakıyoruz. Vekilde temsili nasıl, ona bakıyoruz. Şehrini parlamentoda temsil edebilecek mi sorunu bizim için önemlidir. Çok kişisel değerlendirmelerden kaçınırız. Benim adaylığımı Cumhurbaşkanımız takdir etti. Bunla şeref ve onur duydum. Kuruluştan itibaren Cumhurbaşkanımız kadın siyasetçiler olarak bizim arkamızda çok durmuştur ve önümüzü açmıştır. Kayseri’de güçlü ve medeniyeti temsil eden bir şehir. Güçlü şehirlerde kadın adayların yükselmesi ve kabulü daha kolay” şeklinde konuştu.

“Kayseri’de ev tuttum”

Vekillerin temsil ettikleri şehirlerde bilinmesi gerektiğini kaydeden AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, ev tuttuğunu kaydederek, “Parti yöneticisi olarak şimdiye kadar milletvekillerimizden mutlaka şehrinizde bulunun, yaşayın ve o şehrin içinden sizin varlığınız hissedilsin. O yüzden illaki Kayseri’de bulunmak ve yaşamak şart. Kayseri’den ev tuttum. Ankara görevi illaki olacak ama burada bulunmak şart. Bu bizim için bir ilkedir. Başkasına söylediğim şeyi bende mutlaka yaparım. Şehrin iç dinamikleri var. Bu dinamikleri yaşamak için şehri teneffüs etmek, birlikte yaşamak gerekiyor. Bu olmadan olmaz” dedi.

“Devlette biraz talepkar olmak gerekiyor, fazla talepkar olunmamış”

Kayseri’ye yapılan yatırımlara değinen Ayşe Böhürler, “İlçelere gidiyoruz. Sarız’a, Pınarbaşı’ya gittim. İlçelerimize gideceğiz. Sarız’da tarım ve hayvancılık da kalkınma programını güçlendirmek gerekiyor. Bölgede sulama konusunda ciddi yatırımlar yapılmış ama özellikle hayvancılık konusu kaynağa ihtiyaç var. Bu konuda notlarımı alıyorum. Kayseri’ye daha çok yatırımın teşvik edilmesi ve gelmesi noktasında çalışmanın zorunluluğuna inanıyorum. Kayseri üreten şehirler ağında olmuş. Halbuki cazibe merjkezi şehirler haline geçmiş olsa, bu konuda düşük teşvik almış. 1 üzerine geçmiş olsa 3’üncü teşvik bölgesi olsa daha çok yatırım imkanı gelmiş olacak. Kendi kendine yetmiş, dışarıdan yatırım alma konusunda çok da talebi olmamış. Siyasetçilerin şehre getirdikleri şeyler çok olmuş. İstemeden olmuyor. Devlette biraz talepkar olmak gerekiyor. fazla talepkar olunmamış. Hayırseverimiz okul yaptırmış. Kayseri eğitim yatırımlarında gördüğüm kadarıyla 79-80’inci sırada. Çünkü hayırsever yaptırıyor. Burada bu önemli bir şey ama biraz devlet yatırımını getirme konusunda çalışmak gerekiyor” diye konuştu.

“Anadolu’da kadın belediye başkanının olmasını baştan beri çok arzu ediyorum”

Önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimlere değinen Böhürler, “Kayseri’de bayan bir belediye başkanı olması için destek veririz. Kadınlara her zaman desteğimiz olur. Burada adayların olacağı önemlidir. Özellikle Anadolu’da kadın belediye başkanının olmasını baştan beri çok arzu ediyoruz. Çünkü Anadolu’nun temsili çok önemli. İstanbul gibi Ankara gibi, İzmir gibi yerler, metropollerde kaybolup gidiyor, kadın adayın çok şeyi yok ama Anadolu’nun temsilinde kadın adayın önemi çok öne çıkıyor. Arzu ederim ama sonuçta kim aday olacak bilmiyorum. Orada liyakat biraz daha öne çıkar” dedi.

“Vatandaş, istikrar ve güven arıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “rekor” olarak nitelendirdiği Kayseri mitingi değerlendiren Ayşe Böhürler, şunları kaydetti:

“Seçime ilişkin konuşan Ayşe Böhürler, “Bu vatan bütünlüğü meselesi. İstikrar ve süreklilik meselesi. Dünyanın yaşadığı büyük bir krizde var. Pandemi ve deprem yaşadık. Orman yangını geçirdik, hepimizin yüreği ağzına geldi. Yüreğimizin ağzına geldiği birçok felaketi yaşadık. Tüm bu sürecin içerisinde biz güvenle, istikrarla ülkemizi yönetmeye çalışıyoruz. Biz emeğimizi esirgemiyoruz. Bunu halkın gördüğünü düşünüyorum. Vatandaşımız istikrar ve güven arıyor.”