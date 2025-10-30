Böhürler'den 'Kayseri'' yazamayan CHP'ye sert eleştiri: 'Özensiz ve ciddiyetsiz'

  • Haberler
Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yürüyüşünde yaşanan bir hata, tartışmalara yol açtı. CHP'nin hazırladığı bayraklarda 'Kayseri' yerine 'Kayeri' yazılması, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in tepkisini çekti. Böhürler, bu durumu Cumhuriyet'in 102. yılında özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi olarak nitelendirdi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, "Kayseri’yi ‘Kayeri’ yapanlar, Cumhuriyet’in 102. yılında özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi olmayı başarıyor. Slogan ezberlemek kolay, ama sorumluluk almak zor" ifadelerini kullandı.

Ünalmış'tan Cevap:
CHP'de hiçbir idari görevi bulunmayan ve Melikgazi CHP İlçe başkanlığını da kaybeden CHP'li  Niyazi Ünalmış ise Böhürler'e yanıt vererek, "Kayseri’nin ithal vekili Ayşe Böhürler; bu konuda yorum yapacak en son kişi sizsiniz" dedi. Ünalmış, yürüyüşteki hatanın fark edildiğini ve bu konunun parti içinde değerlendirileceğini belirtirken, Böhürler'in eleştirilerini sert bir dille geri çevirdi.

Eleştiriler Devam Ediyor:
Ünalmış, Böhürler'in Kayseri'de resmi törenler ve ziyaretler dışında görülmediğini, partililer arasında "ithal vekil" olarak anıldığını ifade etti. Ayrıca, Böhürler'in Kayseri halkının sorunlarını gündeme getirmediğini ve partinin 23 yıllık iktidarında yaşanan erozyona odaklanması gerektiğini vurguladı.

Bu tartışma, CHP'nin içindeki hataların eleştirilmesi ve iktidar partisinin temsilcileriyle olan gerilimi gözler önüne serdi.

Haber Merkezi

