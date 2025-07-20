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Boksör Hikmet'in hedefi Dünya Şampiyonasında Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak

Boks branşında Türkiye Şampiyonu olan 19 yaşındaki Hikmet Gül Türkmen, milli takım seçmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Hedefi ise Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak.

Boksör Hikmet'in hedefi Dünya Şampiyonasında Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak

Boks branşında Türkiye Şampiyonu olan 19 yaşındaki Hikmet Gül Türkmen, milli takım seçmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Hedefi ise Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda Türk bayrağını dalgalandırmak. 12 yaşında boksa başlayan Hikmet Gül Türkmen, haftanın 6 günü sabah ve akşam olmak üzere günde yaklaşık 5,5 saat antrenman yapıyor. Spora babasının yönlendirmesiyle başladığını belirten Boksör Türkmen: “Üniversiteye hazırlanıyorum. Küçük yaşta babam boksla ilgilendiği ve ilerleyen zamanlarda devam edemediği için beni boksa yazdırmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bu sporla 12 yaşımda tanıştım, 7 yıldır da bu sporun içerisindeyim. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum sabah akşam şeklinde. Sabah kalkıyorum spora gidiyorum. 2 saat sürüyor. Evime gidiyorum duş, kahvaltı. Sonra akşam 19.30'da tekrar spor. O da 2-2.5 saat falan sürüyor. Günlük 5 saatimi, 5.5 saatimi antrenmanlara harcıyorum. 2019'da ilk Türkiye şampiyonu oldum. 2021, 2022, 2023, 2024, ikinci ve üçüncülükler getirdim. 25'te de şimdi Türkiye şampiyonu oldum. Milli takıma hazırlanıyorum. Şu anki hedefim de Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonasında İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandırmak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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