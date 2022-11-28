Bol çeşit ve uygun fiyat, balığa talebi arttırdı

 Kayseri'de balık fiyatlarının önceki senelere göre uygun olması vatandaşları balık tüketimine yöneltti. Önceki sene 40 liradan satılan hamsinin 20-25 liradan satıldığını söyleyen balıkçı Nafiz Gerçek,  ''Kayseri halkı geçen seneye göre daha fazla balık alıyor' dedi. 

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  • 28.11.2022 15:18
  • Güncelleme: 28.11.2022 15:18
Bol çeşit ve uygun fiyat, balığa talebi arttırdı

1 Eylül’de sona eren av yasağıyla birlikte, balık tezgâhları da çeşit çeşit balıklarla doldu. Kayseri’de de havaların soğumasıyla birlikte halkın balığa olan ilgisi artmaya başladı. Fiyatı, kırmızı et ve tavuktan ucuz olmaya devam eden balık, Kayserililerin de tercihini bu yöne kaydırdı. Balığın bol ve çeşitli olması da hem tüketicilerin hem balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Palamut, sezon başından bu yana sofralarda bol bol yer alırken, merakla beklenen Karadeniz hamsisinin dönemi ise yeni yeni başladı. 

20 senedir balıkçılık yaptığını belirten Nafiz Gerçek, vatandaşın bu sezon balığa doyduğunu söyledi. Fiyatların da geçen seneye göre uygun olduğunun altını çizen Gerçek, özellikle palamudun bol bol tüketildiğini anlattı. 25 ila 40 lira aralığında palamut satıldığını kaydeden Gerçek, “Şu an palamut bitme durumuna geldi. Mevsim olarak Karadeniz hamsisinin dönemi başladı. Hamsi geçen sene 40 liraydı, bu sene 20-25 lira civarında satılıyor. Palamut geçen sene yoktu, çıkmamıştı bu sene bol geldi ve en çok tüketilen balıklardan birisi oldu. Şu anda tüketilmesi en güzel olan balık hamsi. Tezgâhlarımızda çinekop, deniz levreği, deniz çuprası, somon, alabalık gibi çok sayıda balık çeşidi bulunuyor” diye konuştu.

Balık fiyatlarının düşük olması nedeniyle bu sene tüketimin de arttığını belirten Nafiz Gerçek, “Kayseri halkı geçen seneye göre daha fazla balık alıyor. Aile nüfusuna göre aldıkları balık miktarı da değişiyor” dedi.

1ha

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