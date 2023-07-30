Bölgenin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin inşaatına başlandı

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde Rehabilitasyon Merkezi yapım işine ait imzalanan, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü kapsamında temel atma çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak olan projenin inşaatına başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Yeşilay ile birlikte hayırseverlerimizin desteğiyle bölgemizin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezi yapmak için çıktığımız yolda çok şükür inşaatımıza başladık. Hiç bir gencimizi uyuşturucuya kurban vermeyeceğiz. Bir yandan kolluk kuvvetlerimiz alçaklara aman vermezken bir yandan da bu illete bir şekilde bulaşmış olan gençlerimizi sahipsiz bırakmayacağız. Onların tedavi edip topluma kazandırmak için 40 yataklı rehabilitasyon merkezini en kısa sürede tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.