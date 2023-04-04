Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'da 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta 24. hafta maçlar 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maçları yönetecek hakemlerin isimlerini açıkladı.

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  • 04.04.2023 08:49
  • Güncelleme: 04.04.2023 09:35
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'da 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta 24. hafta maçlar 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maçları yönetecek hakemlerin isimlerini açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 24. hafta maçları hafta içi oynanacak. 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçların saat 15:00’te başlayacağı açıklandı. Develigücü’nün maç yapmadan 3-0 hükmen kazanacağı haftada oynanacak 6 maçı yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Talasgücü Belediyespor - Yahşihanspor maçını Trabzon bölgesi hakemlerinden Mehmet Kara, Yozgat 1959-Sincan Belediyespor maçını Antalya bölgesi hakemlerinden Burak Memiş Güvenç yönetecek.

BAL’da 24. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Talasgücü Belediyespor-Yahşihanspor: Mehmet Kara

Mucurgücü-Eskil Belediyespor: Sevgi Şen

Ankara TKİspor-Yozgat Bozokspor: Erhan Şahin

Suvermez Kapadokya-Osmancık Belediyespor: Murat Durgutluoğlu

Yozgat 1959-Sincan Belediyespor: Burak Memiş Güvenç

Hacılar Erciyesspor-Niğde Belediyespor: Teksen Eker

İHA

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