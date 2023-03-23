Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Hacılar Erciyesspor 1 puan aldı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, deplasmanda oynadığı Suvermez Kapadokya maçında 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 20. hafta maçında deplasmanda Suvermez Kapadokya ile karşılaşan Hacılar Erciyesspor, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında aradığı golü bulsa da kazanmayı başaramadı. Fırat Kaçmaz, Ahmet Göre, Kadir kara hakem üçlüsünün yönettiği maçta sahada Osman Kuş, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Melih Faruk, Yasin Turgutalp, Ali Avcı, İlkay Kartal, Bora Barlas, Yusuf Karaboğa, Samet Kaan Karaca onbiri ile mücadele eden Hacılar Erciyesspor, maçın 81. dakikasında Yasin Turgutalp’in golü ile öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra 85. dakikada Ufuk Koç’un golüne engel olamayan Hacılar Erciyesspor, sahadan 1-1’lik eşiklikle ayrıldı.

Bu sonuçla Hacılar Erciyesspor puanını 32’ye yükseltti.