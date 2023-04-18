Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta baraj maçının hakemi belli oldu
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup baraj maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maça hakem Ramazan Doğanay'ı görevlendirdi.
- 18.04.2023 09:05
- Güncelleme: 18.04.2023 10:01
- 54
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup baraj maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maça hakem Ramazan Doğanay’ı görevlendirdi.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup baraj maçı, Aksaray Dağılgan Stadı’nda oynanacak. Grup liderinin taçlanacağı müsabakanın başlama saati 15:00 olarak duyurulurken, maçın hakem triosu da belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu, maça 2. ligde düdük çalan Ramazan Doğanay’ı atadı. Konya Bölgesi hakemine bu maçta Şaban Karaderili ile Mehmet Büyükyılmaz yardımcılık edecek. Murat Durgutluoğlu ise 4. hakem olarak görev üstlenecek.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN