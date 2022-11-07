Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Talasgücü Belediyespor 1-0 geriye düştüğü maçta Eskil Belediyespor'u 2-1 yenerek zirvedeki iddiasını sürdürdü.

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  • 07.11.2022 13:17
  • Güncelleme: 07.11.2022 14:53
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup
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Talasgücü Belediyespor 1-0 geriye düştüğü maçta Eskil Belediyespor’u 2-1 yenerek zirvedeki iddiasını sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 6. haftasında evinde oynadığı maçta Aksaray ekibi Eskil Belediyespor’u Erkan Kapar ve Akın Arıcan’ın golü ile 2-1 yenerek gruptaki çıkışını sürdürdü.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Salih Soydan, Burak Savaş, Emre Kankılıç

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Muhammed İbrahim Şahinkaya xx, Ömer Çoban xx, Osman Buğra Uysal x (Mustafa Kaya Dk.75 x), Ahmet Şahbaz xx, Canberk Soykuvvet xx, Emircan Konuk xx, Erkan Kapar xx (Akın Arıcan Dk.60 xx), Bahtiyar Dolma x (Ramazan Taş Dk.46 x), Emir Yıldırım x (Mehmet Seçme Dk.70 x), Oğuz Saltabaş xx

Eskil Belediyespor: Emirhan Lüle x, Musa Aydın x, Ahmet Tarık Düşünceli x, Uğur Özvardar x, İmam Almas x, Birkan Bakacak x (Abdullah Kalkan Dk.46 x), Özgür Arslanalp xx (İbrahim Can Kes Dk.82 x), Alper Erkoç xx, Ali Kale x (Kasım Kılıç Dk.63 x), Hikmet Enes Etlik xx (Erdal Onaylı Dk.86 ?), Cemal Deliktaş xx

Goller: Erkan Kapar (Dk.45+2), Akın Arıcan (Dk.89) (Talasgücü Belediyespor), Cemal Deliktaş (Dk.5) (Eskil Belediyespor)

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İHA

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