Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Kırıkkale Yahşihanspor ile Talasgücü Belediyespor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Talasgücü Belediyespor kazandı.

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  • 12.12.2022 12:46
  • Güncelleme: 12.12.2022 13:46
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta Kırıkkale Yahşihanspor ile Talasgücü Belediyespor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Talasgücü Belediyespor kazandı.

Stat: Yenişehir Sentetik

Hakemler: Ali Berkay Gündoğdu xx, Mehmet Türk xx, Bayram Ustabaş xx

Kırıkkale Yahşihanspor: Yusuf Karayel x, Mert Orhan x, Şükrü Ali Danışan x, Ömer Faruk Öz xx, Rıfat Yalınkılıç x, Mert Saykılı x, Alattin Tunç x (Uğur Kütük Dk. 63), Ayberk Kıraç x (Ziya Güven Dk.33), Mehmet Değermenci x, Sefa Coşkungönül x (Mustafa Bozyel Dk.90 ?), Ali İhsan Değerli x

Talasgücü Belediyespor: Umut Mete xx, Osman Buğra Uysal xx (Mustafa Kaya Dk.85 ?), Ömer Çoban xx, Ahmet Şahbaz xx, Kadir Doğukan xx (İbrahim Şahinkaya Dk.85 ?), Ercan Çifci xx (Bahtiyar Dolma Dk.56 xx), Erkan Kapar xx (Emincan Konuk Dk.73 x), Canberk Soykuvvet xx, Ramazan Taş xx, Akın Arıcan xxx, Oğuz Saltabaş xx (Muhammed Emir Yıldırım Dk.56 x)

Goller: Ömer Faruk Öz (Dk.50) (Kırıkkale Yahşihanspor), Bahtiyar Dolma (Dk.60), Akın Arıcan (Dk.90+3) (Talasgücü Belediyespor)

Kırmızı Kart: Mert Orhan (Dk.90+2) (Kırıkkale Yahşihanspor)

İHA

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