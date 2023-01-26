Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor kadrosuna Furkan Akbulut'u kattı.

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  • 26.01.2023 10:11
  • Güncelleme: 26.01.2023 11:45
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor kadrosuna Furkan Akbulut’u kattı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Ara transfer döneminde Alperen Topçular ile anlaşan sarı lacivertliler, ikinci transferini stoper mevkine yaptı. Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısında 11. Grup takımlarından Küçükçekmece Sinopspor’da forma giyen 25 yaşındaki Furkan Akbulut ile anlaşmaya vardı. Kayseri’ye gelen ve anlaşmaya vardıktan sonra ilk antrenmanına çıkan Furkan Akbulut, hedefi olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Akbulut; "Talasgücü Belediyespor ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

Beşiktaş alt yapısında futbola başlayan ve sonrasında profesyonel imza atan Furkan Akbulut; sırasıyla Beyoğlu Çarşıspor, Erbaaspor takımlarında oynadıktan sonra Tekirdağspor ile anlaşıp amatöre dönüş yapmıştı. Ligin ilk yarısında Küçükçekmece Sinopspor’da 7 maça çıkan Furkan, ikinci yarıda Talasgücü Belediyespor için tek dökecek.

İHA

Kayseri Gündem
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