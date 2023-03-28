Bölgesel Amatör Lig’de 22. hafta maçları 9 Mart Çarşamba günü oynanacak. Hafta içi maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta 22. hafta maçları yarın oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen programa göre tüm müsabakalar saat 15:00’te başlayacak. Lider Sincan Belediyespor deplasmanda Suvermez Kapadokya’nın konuğu olacak. Talasgücü Belediyespor ve Develigücü sahasında, Hacılar Erciyesspor ise deplasmanda galibiyet kovalayacak. Talasgücü Belediyespor sahasında Niğde Belediyespor ile karşılaşacak. Develigücü de sahasında Eskil Belediyespor’u konuk edecek. Hacılar Erciyesspor ise deplasmanda Yozgat 1959 ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 22. hafta maçlarını yönetecek hakemleri de belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şöyle:

Suvermez Kapadokya-Sincan Belediyespor: Emir Can Karaçalı

Ankara TKİspor-Yahşihanspor: Mustafa Bayındır

Develigücü-Eskil Belediyespor: Enes Yakup Baş

Yozgat 1959-Hacılar Erciyesspor: Furkan Dursunoğlu

Talasgücü-Niğde Belediyespor: Salih Soydan

Mucurgücü-Yozgat Bozokspor: Halil İbrahim Balsatan