Bölgesel Amatör Lig 6.Grup
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında Eskil Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Sarı Lacivertliler, deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 4-2 kazanıp 3 puanın sahibi oldu.
- 02.04.2023 09:36
- Güncelleme: 02.04.2023 09:49
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında Eskil Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Sarı Lacivertliler, deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 4-2 kazanıp 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Aksaray Dağılan Stadı
Hakemler: Murat Türker Aksu xx, Duygu Kabataş xx, Selim Armağan xx
Eskil Belediyespor: Abdussamet Karakoyun xx, Umut Gürkan Kara xx, Fatih Bal xx, Erden Tomarza xx, Muhammed Buğra Köprübaşı xx, Şevket Enes Şensoy xx, Birkan Bakacak xx, Mehmet Becerir xx, Hikmet Enes Etik xx, Mehmet İncesu xx, Cemil Karakum xx
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş x, Ömercan Korkmaz x, Hüseyin Öz x, İsmail Odabaşı x, Yusuf Karaboğa x, Yasin Turgutalp x, İlkay Kartal x, Ali Avcıx, Mehmet Tatlı x, Faruk Demir x (Bora Barlas Dk.46 x), Samet Kaan Karaca x
Goller: Mehmet Becerir (Dk.39), Mehmet İncesu (Dk.54) (Eskil Belediyespor), İlkay Kartal (Dk.61 pen, 90), Bora Barlas (Dk.63, 89) (Hacılar Erciyesspor)