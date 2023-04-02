Bölgesel Amatör Lig 6.Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında Eskil Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Sarı Lacivertliler, deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 4-2 kazanıp 3 puanın sahibi oldu.

PAYLAŞ
  • 02.04.2023 09:36
  • Güncelleme: 02.04.2023 09:49
  • 109
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında Eskil Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Sarı Lacivertliler, deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 4-2 kazanıp 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Aksaray Dağılan Stadı

Hakemler: Murat Türker Aksu xx, Duygu Kabataş xx, Selim Armağan xx

Eskil Belediyespor: Abdussamet Karakoyun xx, Umut Gürkan Kara xx, Fatih Bal xx, Erden Tomarza xx, Muhammed Buğra Köprübaşı xx, Şevket Enes Şensoy xx, Birkan Bakacak xx, Mehmet Becerir xx, Hikmet Enes Etik xx, Mehmet İncesu xx, Cemil Karakum xx

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş x, Ömercan Korkmaz x, Hüseyin Öz x, İsmail Odabaşı x, Yusuf Karaboğa x, Yasin Turgutalp x, İlkay Kartal x, Ali Avcıx, Mehmet Tatlı x, Faruk Demir x (Bora Barlas Dk.46 x), Samet Kaan Karaca x

Goller: Mehmet Becerir (Dk.39), Mehmet İncesu (Dk.54) (Eskil Belediyespor), İlkay Kartal (Dk.61 pen, 90), Bora Barlas (Dk.63, 89) (Hacılar Erciyesspor)

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mobilya'da 3 milyar dolar ihracatın 1 milyar doları Kayseri'den

Mobilya'da 3 milyar dolar ihracatın 1 milyar doları Kayseri'den

İyi parti temayülünde hiç bir aday, oy kullanan üyelerin yarısının bile oyunu alamadı

İyi parti temayülünde hiç bir aday, oy kullanan üyelerin yarısının bile oyunu alamadı

Yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi

Yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi

Başkan Çolakbayrakdar'ın Çocuk Sevgisi

Başkan Çolakbayrakdar'ın Çocuk Sevgisi

Erciyes'te kar yağışı, sezonu bayrama kadar uzattı

Erciyes'te kar yağışı, sezonu bayrama kadar uzattı

Kur'an Ayında Kur'an Sergisine Büyük İlgi

Kur'an Ayında Kur'an Sergisine Büyük İlgi

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özvatan'da yaban domuzu sürüsü görüldü

Özvatan'da yaban domuzu sürüsü görüldü

Kayserispor ara vermeyecek

Kayserispor ara vermeyecek

DAHA FAZLA
Kayseri'de tehlikeli yolculuk

Kayseri’de tehlikeli yolculuk

Kayseri'nin Yeni Yollarına 1,5 Milyar TL'lik Yatırım

Kayseri'nin Yeni Yollarına 1,5 Milyar TL'lik Yatırım

Başkan Büyükkılıç, Teşkilat Buluşmasına Katıldı

Başkan Büyükkılıç, Teşkilat Buluşmasına Katıldı

Kayseri Muaythai Lise Takım Türkiye Şampiyonası'ndan 3 birincilik ile döndü

Kayseri Muaythai Lise Takım Türkiye Şampiyonası'ndan 3 birincilik ile döndü

Melikgazi Sanat Atölyesi Kayseri'ye Renk Katacak

Melikgazi Sanat Atölyesi Kayseri'ye Renk Katacak