Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri derbisini Develigücü kazandı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 3. hafta maçında Develigücü ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Kayseri derbisini Develigücü 2-0 kazandı.
- 30.10.2023 08:39
- Güncelleme: 30.10.2023 08:39
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 3. hafta maçında Develigücü ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Kayseri derbisini Develigücü 2-0 kazandı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Buğrahan İnanır, Elçin Kaba, Anıl Gökberk
Develigücü SK: Osman Kuş, Velat Arsu, Ahmet Canpolat, (Yakup Can Yazgan Dk. 24), Osman Can Çötür, Hamza Şahbaz, Mahmut Şeker (Dk. 70 Hasan Alkan), Resul Ekrem Turhan, Ahmet Özdemir, (Mustafa Eryılmaz Dk. 46), Turgut Yetük, Süleyman Öztürk, (Eray Akyol Dk. 70), Emre Özden, (Bilal Soylu Dk. 90+2)
Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Abdulkadir Söyler, (Mustafa Yerli Dk. 57), Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Yusuf Karaboğa, M. Yasin Turgutalp, Mustafa İlkay Kartal, Tolgahan Alan (Ahmet Zekeriya Kartal Dk. 77), Bora Barlas, Hakan Albayrak, (Osman Şentürk Dk. 57), Selahattin Enes Kılıç
Goller: Süleyman Öztürk (Dk. 54 P), Eray Akyol (Dk. 88) (Develigücü SK)
Sarı Kartlar: Osman Kuş (Develigücü SK), Selahattin Enes Kılıç, Batuhan Kaya (Hacılar Erciyesspor)