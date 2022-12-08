Bölgesel Amatör Lig: Eskil Belediyespor: 1- Develigücü: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta ligin 9. haftasında ertelenen Eskil Belediyespor ile Develigücü maçı dün oynandı. Aksaray'da oynanan zorlu karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

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  • 08.12.2022 15:58
  • Güncelleme: 09.12.2022 19:02
Bölgesel Amatör Lig: Eskil Belediyespor: 1- Develigücü: 1
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta ligin 9. haftasında ertelenen Eskil Belediyespor ile Develigücü maçı dün oynandı. Aksaray’da oynanan zorlu karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

Stat: Dağılgan 1 Nolu Sentetik

Hakemler: Hamza Pehlivan, Kadir Poyraz, Ahmet Mert İlkbahar

Eskil Belediyespor: Dursun Nohut, Musa Aydın, (Özgür Arslanalp dk.40), İmam Almas, Uğur Özvardar, Ahmet Tarık Düşünceli, Birkan Bakacak, Erdal Onaylı, (Alper Erkoç dk.46),Bayram Ermiş, (Akif Karakuş dk.46), Muhammet Reşit Çelik, (Kasım Kılıç dk.68), Hikmet Enes Etlik, Ali Kale, (Mehmet Güneş dk.61)

Develigücü: Muhammed Utkucu, Berk Akdemir, İlker Uçar, Mehmet Sait Ulucan, Hakan Çıtak, Tugay Aydoğan, Özgür Meriç Gayretli, (Muhammed Kaya dk.46),Resul Ekrem Turhan,(Yakup Can Yazgan dk.87), Oğuzhan Coşkun, (İsmail Yalçınkaya dk.90+2), Selim Başev, (Mehmet Şahin dk.46), Burak Gezer, (Alper Özköksal dk.80)

Goller: Muhammet Reşit Çelik dk.16 (Eskil Belediyespor), Hakan Çıtak dk.66 (Develigücü)

İHA

Kayseri Gündem
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