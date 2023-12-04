Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1- Malatyaspor: 0
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 8. hafta maçında Hacılar Erciyesspor sahasında Malatyaspor'u Tolgahan Alan'ın golü ile 1-0 yendi. Sarı lacivertliler, puanını 17 yaparak 3. sıraya yükseldi.
- 04.12.2023 08:55
- Güncelleme: 04.12.2023 08:55
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 8. hafta maçında Hacılar Erciyesspor sahasında Malatyaspor’u Tolgahan Alan’ın golü ile 1-0 yendi. Sarı lacivertliler, puanını 17 yaparak 3. sıraya yükseldi.
Stat: Hacılar-Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Abdurrahman Faruk Avşar, Murat Demir, Sabri Emre Tekin
Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Abdülkadir Söyler, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Yusuf Karaboğa, Tolgahan Alan, (Mustafa İlkay Kartal dk. 75), Muhammed Yasin Turgutalp, Ahmet Zekeriya Kartal, Mustafa Yerli, Selahattin Enes Kılıç, (Osman Şentürk dk. 83), Bora Barlas, (Selim Başev dk. 90)
Malatyaspor: A. Rıza Kırmızıtaş, Kaan Abiç, Erhan Gözetlik, Nizamettin Emirhan Kılıç, Ömer Halis Güven, (Deniz Işık dk. 65), Furkan Karabatak, Gökhan Berkay, Safa Saz, Mert Gün, (Mert Berat Yaşar dk. 70), Semih Acar, Berkay Yüksel
Goller: Tolgahan Alan (dk. 62) ( Hacılar Erciyesspor)