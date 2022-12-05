Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Eskil Belediyespor: 2

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 10. hafta maçında Hacılar Erciyesspor sahasında Eskil Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

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  • 05.12.2022 18:02
  • Güncelleme: 05.12.2022 19:41
Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Eskil Belediyespor: 2
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 10. hafta maçında Hacılar Erciyesspor sahasında Eskil Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Fevzi Mercan

Hakemler: Mehmet ihsan Derme, Halil Karakuş, Muhammed Enes Sarmaşık

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Tolga Yıldız, Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, Muhammed Yasin Turgutalp, Tolgahan Alan (Dk.68 Ali Avcı), Resul Özgen, Mehmet Tatlı, Samet Kaan Karaca, Süleyman Yasa (Dk.70 Emre Özden)

Eskil Belediyespor: Dursun Nohut, Musa Aydın, İmam Acmas, Uğur Özvardar, Bayram Ermiş, Alper Erkoç, Birkan Bakacak (Dk.46 Akif Karakuş), Erdal Onaylı, Mehmet Güneş (Dk.46 Özgür Arslanalp), Hikmet Enes Etlik (Dk.80 İbrahim Can Kes), Cemal Deliktaş

Goller: Samet Kaan Karaca Dk. 26 (Hacılar Erciyesspor) Özgür Arslanalp Dk.57, Cemal Deliktaş Dk.82 (Eskil Belediyespor)

İHA

Kayseri Gündem
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