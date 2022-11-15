Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Suvermez Kapadokyaspor: 1
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, sahasında Suvermez Kapadokyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü Bora Barlas attı.
- 15.11.2022 08:49
- Güncelleme: 15.11.2022 10:06
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, sahasında Suvermez Kapadokyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü Bora Barlas attı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Yunus Emre Bulut, İlknur Ülkr, Abdullah İleri
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Tolga Yıldız, Mehmet Tatlı, Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Muhammet Yasin Turgutalp, Ali Avcı, Resul Özgen, Tolgahan Alan (Dk.46 Yusuf Karaboğa), İlkay Kartal (Dk.14 Bora Barlas) (Dk.68 Emre Özden) Süleyman Yasa (Dk.46 Samet Kaan Karaca)
Suvermez Kapadokyaspor: Burak Mazak, Yusuf Kaplan, Onur Duman, Hasan Kaya, Salih Tunar, Hakan Başaran, Mustafa Yüksektepe (Dk.75 Batuhan Necioğlu), Mehmet İncesu, Hakan Başaran (Dk.70 Halil Can Durmuş), İsmail Salman (Dk.69 Mehmet Becerir), Savaş Doğan, Özgür Dükme
Goller: Bora Barlas dk.63 (Hacılar Erciyesspor), Savaş Doğan dk.78 (Suvermez Kapadokyaspor)