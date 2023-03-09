Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 2 - Mucurgücü: 2
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 17. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Mucurgücü 2-2 berabere kaldı.
- 09.03.2023 08:48
- Güncelleme: 09.03.2023 10:40
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 17. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Mucurgücü 2-2 berabere kaldı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan
Hakemler: Enes Ahi, Abdullah Özcan, Melih Eser
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp, Tolgahan Alan, İlkay Kartal, Bora Barlas, Dursun Erdem Yıldız, Samet Kaan Karaca
Mucurgücü: Nazım Mert Ozman, Batuhan Coşkun, Zafer Nas, Berkant Kaçar, Sinan Can Ardıç, Umut Tunç, Metehan Özden, Buğra Özer, Nurettin Topuz, Oğuzhan Alp, Mustafa Bayram
Goller: Yunus Öztürk Dk.6, Yasin Turgutalp Dk.73 (Hacılar Erciyesspor) Sinan Can Ardıç Dk.13, Nurettin Topuz Dk.90+5 (Mucurgücü)
Kırmızı Kart: Nazım Mert Ozman Dk.90+3 (Mucurgücü)