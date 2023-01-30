Bölgesel Amatör Lig: Osmancık Belediyespor: 0 - Hacılar Erciyesspor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Hacılar Erciyesspor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmancık Belediyespor'u Yusuf Karaboğa'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

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  • 30.01.2023 16:54
  • Güncelleme: 30.01.2023 18:30
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Bölgesel Amatör Lig: Osmancık Belediyespor: 0 - Hacılar Erciyesspor: 1
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta Hacılar Erciyesspor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmancık Belediyespor’u Yusuf Karaboğa’nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Stat: Osmancık İlçe

Hakemler: Onur Aydoğan xx, İlknur Ülker xx, Abdulkadir İleri xx

Osmancık Belediyespor: Süleyman Çağrı Kabasakal x, Berk Alacabağ x, Mücahit Çoban x, Emre Biçer x (Ömer Atak dk. 60 x), Yunus Emre Erdem x (Hüseyin Can Sözüdoğru dk. 73 x), Serkan Doğan x, Eray Topçuoğlu x (Murat Şamil Kurt dk. 60 x), Hakan Bahran x (Ahmet Onur Yılmaz dk. 46 x), Emirhan Özmet x (Mert Aktaş dk. 73 x), İbrahim Enes Hoş x, Alper Özköksal x

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş xx, Muhammed Yasin Turgutalp xx, Yusuf Karaboğa xxx, Tolgahan Alan xx, İsmail Odabaşı xx, Hüseyin Öz xx, Mehmet Tatlı xx (Dursun Erdem Yıldız dk. 83 x), Mustafa İlkay Kartal xx (Ali Avcı dk.46 x), Yunus Öztürk xx, Bora Barlas xx (Süleyman Yasa dk. 83 x), Samet Kaan Karaca xx (Emre Özden dk.79 x)

Gol: Yusuf Karaboğa (dk. 38) (Hacılar Erciyesspor)

Kırmızı Kart: Süleyman Çağrı Kabasakal (dk. 90+5) (Osmancık Belediyespor)

İHA

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