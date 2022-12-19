Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor: 3 - Osmancık Belediyespor: 2

Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, sahasında Osmancık Belediyespor ile karşılaştı. Sarı Lacivertliler 5 golün atıldığı maçı 3-2 kazandı.

PAYLAŞ
  • 19.12.2022 14:18
  • Güncelleme: 19.12.2022 14:18
  • 43
Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor: 3 - Osmancık Belediyespor: 2
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, sahasında Osmancık Belediyespor ile karşılaştı. Sarı Lacivertliler 5 golün atıldığı maçı 3-2 kazandı.

Stat: ASK Yan Saha

Hakemler: Asen Albayrak, Elif Yalçın, Burak Toprak

Talasgücü Belediyespor: Umut Mete, Emincan Konuk, Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, İbrahim Şahinkaya (Dk.46 Kadir Doğukan), Emir Yıldırım (Dk.46 Ercan Çifci), Canberk Soykuvvet, Osman Buğra Uysal (Dk.68 Erkan Kapar), Bahtiyar Dolma (Dk.62 Oğuz Saltabaş), Ramazan Taş (Dk.18 Mehmet Seçme), Akın Arıcan

Osmancık Belediyespor: Çağrı Kabasakal, Emre Erdem, İsmail Savaş (Dk.67 Ali Çermeli), Emre Biçer, Hüseyin Erol, Berk Alacabağ, Serkan Doğan, Eray Topçuoğlu (Dk.90+5 Mert Aktaş), Emirhan Özmet (Dk.67 Hüseyin Can), İbrahim Enes Hoş (Dk.83 Cemal Özgünsu), Ertuğrul Yalman

Goller: Ahmet Şahbaz Dk.65, Akın Arıcan Dk.78 (penaltıdan), Ercan Çifci Dk.90+8 (Talasgücü Belediylespor) Eray Topçuoğlu Dk.53, İbrahim Enes Hoş Dk.68 (Osmancık Belediyespor)

Kırmızı Kart: Ömer Çoban Dk.53 (Talasgücü Belediyespor)

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Türkiye Yüzyılı Sanayinin Yüzyılı Olacak'

'Türkiye Yüzyılı Sanayinin Yüzyılı Olacak'

Başkan Yalçın Kayseri OSB'nin Taleplerini İletti

Başkan Yalçın Kayseri OSB'nin Taleplerini İletti

Tüketici güven endeksi 75,6 oldu

Tüketici güven endeksi 75,6 oldu

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kira sözleşmeleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

FIFA'nın 2026 formatı değişecek

FIFA'nın 2026 formatı değişecek

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili mobilyacılara 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Kayserili mobilyacılara 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Kayseri'de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

Kayseri’de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

DAHA FAZLA
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

2023 resmi ve dini günler Tatiller hangi günlere denk geliyor?

2023 resmi ve dini günler; Tatiller hangi günlere denk geliyor?

'Çocuklarımıza İyilik Örün'

'Çocuklarımıza İyilik Örün'

Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'

Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'