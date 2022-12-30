Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor'un ilk yarı karnesi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk yarıyı 31 puanla 2. sırada tamamladı.

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  • 30.12.2022 08:40
  • Güncelleme: 30.12.2022 11:27
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Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor'un ilk yarı karnesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk yarıyı 31 puanla 2. sırada tamamladı.

2022-2023 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, 13 hafta süren ilk yarılı 31 puanla ikinci sırada tamamladı. 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alarak ligin ilk yarısını namağlup tamamlayan Talasgücü Belediyespor, rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Sadece Sincan Belediyespor maçında rakip ağlara gol bırakamayan sarı lacivertli takımın en golcü ismi 7 golle Oğuz Saltabaş oldu.

Talasgücü Belediyespor’un ligin ilk yarıda oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

1.Hafta Talasgücü Belediyespor-Develigücü 1-1

2.Hafta Mucurgücü-Talasgücü Belediyespor 1-1

3.Hafta Talasgücü Belediyespor-Başkent Şafakspor 4-0

4.Hafta Ankara TKİ-Talasgücü Belediyespor 0-2

5.Hafta Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokya 1-0

6.Hafta Talasgücü Belediyespor-Eskil Belediyespor 2-1

7.Hafta Yozgat 1959 FK-Talasgücü Belediyespor 3-3

8.Hafta Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor 2-1

9.Hafta Niğde Belediyespor-Talasgücü Belediyespor 0-1

10.Hafta Talasgücü Belediyespor-Sincan Belediyespor 0-0

11.Hafta Kırıkkale Yahşihanspor-Talasgücü Belediyespor 1-2

12.Hafta Talasgücü Belediyespor-Osmancık Belediyespor 3-2

13.Hafta Yozgat Bozokspor-Talasgücü Belediyespor 0-1

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İHA

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