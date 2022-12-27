Bölgesel Amatör Lig: Yahşihanspor:2 - Hacılar Erciyesspor: 3

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 13. hafta maçında Yahşihanspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3 puanı Hacılar Erciyesspor kazandı.

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  • 27.12.2022 08:31
  • Güncelleme: 27.12.2022 08:43
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Bölgesel Amatör Lig: Yahşihanspor:2 - Hacılar Erciyesspor: 3
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 13. hafta maçında Yahşihanspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3 puanı Hacılar Erciyesspor kazandı.

Stat: Yenişehir Sentetik Futbol Sahası

Hakemler: Yavuz Yasul, Uğur Gül, Musa Çetindemir

Kırıkkale Yahşihanspor: Yusuf Karayel, Ali İhsan Değerli, Şükrü Ali Danışan, Ömer Faruk Öz, Rıfat Yalınkılıç, Ziya Güven, Mustafacan Bozyel, Ayberk Kıraç, Mehmet Değirmenci, Uğur Kütük, Sefa Coşkungönül

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Hüseyin Öz (Dk.73 Bora Barlas), Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Yusuf Karaboğa, Tolga Yıldız, Yasin Turgutalp, Tolgahan Alan, Ali Avcı (Dk.63 İlkay Kartal), Mehmet Tatlı (Dk.63 Samet Kaan Karaca), Emre Özden (Dk.73 Süleyman Yasa)

Goller: Sefa Coşkungönül Dk.1, Ömer Faruk Öz Dk.64 (Kırşehir Yahşihanspor) Yunus Öztürk Dk.55, Samet Kaan Karaca Dk.88, Süleyman Yasa Dk.90 (Hacılar Erciyesspor)

Penaltı Kaçıran: Tolga Yıldız Dk.78 (Hacılar Erciyesspor)

Kırmızı Kart: Ömer Faruk Öz Dk.78 (Kırşehir Yahşihanspor)

İHA

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