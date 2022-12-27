Bölgesel Amatör Lig: Yozgat Bozokspor: 0-Talasgücü Belediyespor: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL ) 6. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçında deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 85. dakikada Osman Buğra Uysal'ın golü ile 1-0 mağlup etti.

PAYLAŞ
  • 27.12.2022 08:35
  • Güncelleme: 27.12.2022 08:42
  • 61
Bölgesel Amatör Lig: Yozgat Bozokspor: 0-Talasgücü Belediyespor: 1
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL ) 6. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçında deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor’u 85. dakikada Osman Buğra Uysal’ın golü ile 1-0 mağlup etti.

Stat: Bozok Stadı

Hakemler: Evren Aydoğan, Mehmet Ali Keskin, Mehmet Özgür İşbilen

Yozgat Belediyesi Bozokspor: Meriç Bayram, Devrim Aksongur, Abdulkadir Yıldırım, İsmail Çetin, Burak Emre, Sergen Çelik (İhsan Küçük dk.87), Osman Çağlar Uç, Soner Ergençay, Semih Atıl, Mert Aydeniz, (Enes Erol dk.75), Ercan Kuruçay

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Osman Buğra Uysal, Akın Arıcan, (Muhammed İbrahim Şahinkaya dk.90+6), Mehmet Seçme, (Muhammed Emir Yıldırım dk.90), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, (Osman Can Çötür dk.90), Oğuz Saltabaş,(Bahtiyar Dolma dk.81), Emincan Konuk, Kadir Doğukan, Erkan Kapar, Ercan Çifçi

Gol: Osman Buğra Uysal dk.85 (Talasgücü Belediyespor)

Sarı Kartlar: İsmail Çetin, Osman Çağlar Uç (Yozgat Belediyesi Bozokspor), Oğuz Saltabaş, Mehmet Seçme (Talasgücü Belediyespor)

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Mükremin Özlü istifa etti

Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Mükremin Özlü istifa etti

Şehitler, okul sınıflarında yaşatılıyor

Şehitler, okul sınıflarında yaşatılıyor

'Edep Erdemi' söyleşisinin konuğu Nurullah Genç olacak

‘Edep Erdemi’ söyleşisinin konuğu Nurullah Genç olacak

Büyükkılıç: '9 bin üreticinin su faturasının yarısını büyükşehir ödedi'

Büyükkılıç: '9 bin üreticinin su faturasının yarısını büyükşehir ödedi'

4 sanatı 1 tabloda birleştirdi

4 sanatı 1 tabloda birleştirdi

Şair Nurullah Genç 'Edep Erdemi'ni anlatacak

Şair Nurullah Genç 'Edep Erdemi'ni anlatacak

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan bir yılda 132 km asfalt yol yaptı

Kocasinan bir yılda 132 km asfalt yol yaptı

Fuarın renkli esnafı: Senegalli Ebubekir

Fuarın renkli esnafı: Senegalli Ebubekir

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın'dan Kış Çalışmaları Ekibine Moral

Başkan Yalçın'dan Kış Çalışmaları Ekibine Moral

Başkan Büyükkılıç'a Yeraltı Çarşısı Teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a Yeraltı Çarşısı Teşekkürü

Melikgazi Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Yeşilay'ın 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması sonuçlandı

Yeşilay'ın 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması sonuçlandı

'Bunun da turşusu olur mu?' demeyin

‘Bunun da turşusu olur mu?’ demeyin