Bölgesel Amatör Lig

Talasgücü Belediyespor'da Ercan Çiftçi ve Kadir Doğukan'ın 1 maçlık cezaları tamamlandı.

PAYLAŞ
  • 10.11.2022 10:09
  • Güncelleme: 10.11.2022 11:10
Bölgesel Amatör Lig
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talasgücü Belediyespor’da Ercan Çiftçi ve Kadir Doğukan’ın 1 maçlık cezaları tamamlandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor’da cezalı oyuncu kalmadı. Sarı lacivertli takımda ligin 5. haftasında oynanan Suvermez Kapadokyaspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi ile sol bek oyuncusu Kadir Doğukan cezalarını tamamladılar.

Ligin 6. haftasında oynanan Eskil Belediyespor maçında forma giymeyerek cezalarını tamamlayan her iki oyuncu, ligin 7. haftasında Pazar günü oynanacak olan Yozgat 1959 FK maçında görev alabilecekler.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserisporlu oyuncular, Tomarza'da öğrencilerle buluştu

Kayserisporlu oyuncular, Tomarza'da öğrencilerle buluştu

11'inci kattan düşen kadın öldü, komşuları şoka girdi

11'inci kattan düşen kadın öldü, komşuları şoka girdi

Gram Altın'da büyük yükseliş

Gram Altın’da büyük yükseliş

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümde çığır açıyor

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümde çığır açıyor

Büyükşehir, topladığı 1 ton tohumu yeniden toprakla buluşturdu

Büyükşehir, topladığı 1 ton tohumu yeniden toprakla buluşturdu

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'da muhtarlara yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'da muhtarlara yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Lig

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

DAHA FAZLA
Argıncık Mezarlığı'nın defin işlemlerine açılması için çalışma yapılacak

Argıncık Mezarlığı’nın defin işlemlerine açılması için çalışma yapılacak

11'nci kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

11’nci kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

Argıncık Mahallesi'nde ilk konutların temeli atıldı

Argıncık Mahallesi’nde ilk konutların temeli atıldı

Kayseri protokolünden '10 Kasım' mesajları

Kayseri protokolünden '10 Kasım' mesajları

Doğmasını 10 yıl bekleyen babasıyla aynı kaderi yaşadı

Doğmasını 10 yıl bekleyen babasıyla aynı kaderi yaşadı