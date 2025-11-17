Bölgesel Kros İl Seçmesi yapıldı
Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Atletizm Bölgesel Kros İl Seçmesi, Esentepe Koşu Parkurunda yapıldı.
Atletizm Bölgesel Kros İl Seçmesi Esentepe Koşu Parkurunda düzenlendi. Yarışlara 70 sporcu katıldı. Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü atletizm pistinde gerçekleşen yarışlar 1 gün sürdü. Yapılan koşunun sonunda karışık bayrak yarışlarında ilk 2’ye giren takımlar ile bireysel yarışlarda ilk 4’e giren sporculara madalya verildi. Kupa ve madalya alan sporcular ay sonunda Niğde’de yapılacak yarışlarda Kayseri’yi temsil etmeye hak kazandı.