Bölücü terör şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı

Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli düzenlenen operasyonda Kayseri'de 1 kişi gözaltına alındı.

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  • 04.10.2023 11:02
  • Güncelleme: 04.10.2023 15:08
Bölücü terör şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli düzenlenen operasyonda Kayseri’de 1 kişi gözaltına alındı.

BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda Kayseri’de de 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Şanlıurfa’ya gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
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