Bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri plakalı olduğu belirlendi

Ankara Kızılay’da sabah saatlerinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu. Teröristlerden birinin kendini patlattığı bildirilirken, diğer teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubunun da hafif biçimde yaralandığını bildirdi.

Öte yandan Kızılay’da gerçekleşen bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri plakalı olduğu tespit edildi.