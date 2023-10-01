Bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri plakalı olduğu belirlendi

Ankara Kızılay'da gerçekleşen bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri plakalı olduğu tespit edildi.

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  • 01.10.2023 11:49
  • Güncelleme: 01.10.2023 11:49
Bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri plakalı olduğu belirlendi

Ankara Kızılay’da sabah saatlerinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu. Teröristlerden birinin kendini patlattığı bildirilirken, diğer teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubunun da hafif biçimde yaralandığını bildirdi.
Öte yandan Kızılay’da gerçekleşen bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri plakalı olduğu tespit edildi.

1ha

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