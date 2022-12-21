'Bootcamp Erciyes' başvuruları başladı
Kayseri'de 'Bootcamp Erciyes' başvuruları başladı. 'Bootcamp Erciyes' ile 18-35 yaş arasındaki vatandaşlar ücretsiz olarak ilgi duyduğu teknolojik alanda kendini geliştirebilme imkanına sahip olacak.
- 21.12.2022 17:20
- Güncelleme: 21.12.2022 17:20
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Kayseri’de uygulamalı ve ücretsiz bir öğrenme maratonu olan ‘Bootcamp Erciyes’ başvuruları başladı. Erciyes Teknopark’ta bulunan sınıflarda gerçekleşecek derslerle katılımcılar ilgi duyduğu teknolojik alanda kendini geliştirebilme imkanına sahip olacaklar. Bu program ile 8 farklı alanda katılımcılar eğitimler alacak ve uzmanlaşacaklar. ‘Bootcamp Erciyes’ eğitimleri ücretsiz olarak verilecek.
‘BOOTCAMP ERCİYES’ BAŞVURU ŞARTLARI
‘Bootcamp Erciyes’e başvuruşartları şu şekilde açıklandı:
18-35 yaş aralığında olmak,
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler,
Başvuru yapılan eğitim alanında temel düzey bilgi sahibi olmak.