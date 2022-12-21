Kayseri’de uygulamalı ve ücretsiz bir öğrenme maratonu olan ‘Bootcamp Erciyes’ başvuruları başladı. Erciyes Teknopark’ta bulunan sınıflarda gerçekleşecek derslerle katılımcılar ilgi duyduğu teknolojik alanda kendini geliştirebilme imkanına sahip olacaklar. Bu program ile 8 farklı alanda katılımcılar eğitimler alacak ve uzmanlaşacaklar. ‘Bootcamp Erciyes’ eğitimleri ücretsiz olarak verilecek.



‘BOOTCAMP ERCİYES’ BAŞVURU ŞARTLARI

‘Bootcamp Erciyes’e başvuruşartları şu şekilde açıklandı:

18-35 yaş aralığında olmak,

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler,

Başvuru yapılan eğitim alanında temel düzey bilgi sahibi olmak.