Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa, güne yüzde 1,61'lik yükselişle rekor seviyede başladı.
- 11.07.2023 10:16
- Güncelleme: 11.07.2023 10:16
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Borsa, güne yüzde 1,61’lik yükselişle rekor seviyede başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,61’lik yükselişle başladı. Endeks 100,80 puan artışla 6.371,22 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,25, holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.
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